Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zusammenstoß zwischen Pkw und Hund

Neuenhaus (ots)

Am Dienstag kam es auf der Nordhorner Straße in Neuenhaus gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem mittelgroßen schwarz-weißen Hund und einem Pkw. Dabei lief der Hund nach ersten Erkenntnissen unvermittelt auf die Straße, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Der Hund lief von der Unfallstelle weg. Eine intensive Suchaktion nach dem Tier verlief negativ. Mögliche Zeugen sowie der Hundehalter werden gebeten, sich unter der Nummer 05943/92000 mit der Polizeistation Emlichheim in Verbindung zu setzen.

