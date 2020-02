Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfallflucht

Aschendorf (ots)

Am Donnerstag kam es in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines blauen Suzuki befuhr den Parkplatz beim einem Supermarkt in der Straße "Zu den Emsauen" und wollte nach links abbiegen. Zwei Pedelec Fahrer, welche sich von rechts aus Richtung Hüntestraße näherten, wollten auf den Parkplatz aufbiegen. Der Erste schaffte es gerade noch an den Suzuki vorbei auf den Parkplatz zu fahren, der Zweite prallte mit seinem Pedelec in die Beifahrerseite. Der Fahrer des Pedelec, hierbei soll es sich um ein silbernes Pedelec gehandelt haben, hielt kurz an, fuhr jedoch dann weiter und entfernte sich vom Unfallort. Am Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg (04961/9260) in Verbindung zu setzen.

