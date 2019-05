Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei räumt besetztes Haus in Hannover-Mitte

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover ist am Mittwochabend, 29.05.2019, gegen 21:15 Uhr an der Straße Am Klagesmarkt im Einsatz gewesen. Etwa 100 Personen hatten ein leerstehendes Gebäude besetzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Unbekannten gegen 21:00 Uhr in das Gebäude eingedrungen und hatten es als besetzt erklärt. Mehrere Gespräche mit der Polizei und den Eigentümern führten zu keiner Einigung.

Gegen 05:00 Uhr am Donnerstagmorgen (30.05.2019) begannen die Beamten, das Gebäude zu räumen. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Hausbesetzer wieder entlassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. /ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell