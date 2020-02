Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbrüche in Pkw

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag zwischen 14:00 und 21:00 Uhr entwendete bislang unbekannte Täter eine Laptoptasche aus einem Pkw. Der Nissan war in der Alfred-Mozer-Straße in Nordhorn geparkt. Die Täter gelangten durch Einschlagen des Beifahrerfensters an das Diebesgut. Im selben Zeitraum wurde auch das Beifahrerfenster eines Audis, der ebenfalls in der Alfred-Mozer-Straße geparkt war, eingeschlagen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung zu setzen.

