Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200117.1 Marne: Einbruch in Einfamilienhaus

Marne/Dithm. (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Marne gekommen. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 15.20 Uhr bis 18.00 Uhr suchten Einbrecher ein Haus in der Rudolf-Virchow-Straße auf und stiegen gewaltsam über das Küchenfenster in das Objekt ein. Sie stahlen aus dem Inneren Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 0481/940 bei der Kripo in Heide melden.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell