POL-OG: Bischweier - Weitere Motoballmaschine aufgefunden

Bischweier (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Montagabend kurz nach 20 Uhr eine auffällige Motocross-Maschine in der Friedrichstraße, die zu diesem Zeitpunkt in Richtung Bahnhofsstraße von einer jüngeren männlichen Person gesteuert wurde. Kurz darauf ging ein weiterer Hinweis eines Zeugen ein, dass drei Jugendliche zwischen Bischweier und Rotenfels auffällig um ein Motorrad ohne Zulassung stehen würden. Die bereits im Bereich fahndenden Beamten der Polizeireviere Gaggenau und Rastatt konnten in der Nähe des dortigen Tennisplatzes das besagte Motorrad feststellen. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers gelang den Tatverdächtigen unerkannt die Flucht. Mutmaßlich handelt es sich um eine der Motoballmaschinen, die in der Nacht vom 22. August auf 23. August in Durmersheim aus einem Vereinsheim entwendet wurden. Jetzt fehlt noch eines der ursprünglich fünf entwendeten Motorräder. Die Beamten des Polizeiposten Bietigheim ermitteln weiter in dieser Sache.

/ag

Ursprungsmeldung vom 23.08.2019, 14:38 Uhr

POL-OG: Durmersheim - Motocross Maschinen entwendet - Zeugen gesucht

Durmersheim In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Durmersheim in der Straße `Am Oberwald` aus einem Vereinsheim mehrere Motocross-Motorräder entwendet. Von den ursprünglich fünf entwendeten Maschinen, bei denen es sich um Sonderanfertigungen, sogenannte Motoball-Maschinen handelt, wurden zwischenzeitlich drei wieder aufgefunden. Die bislang unbekannten Langfinger waren gewaltsam in das Vereinsheim eingedrungen. Eines der zum Sport vorgesehenen Zweiräder wurde erheblich beschädigt in der Römerstraße kurz vor dem Wald aufgefunden. Es muss davon ausgegangen werden, dass einer der Diebe mit der Maschine gestürzt ist und sich dabei mutmaßlich verletzt haben müsste. Am Gebäude entstand ein Schaden von mindestens mehreren hundert Euro. Der Wert der noch fehlenden Sportgeräte beträgt über 20.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07221 761-0 dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. /ag

