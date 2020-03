Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abfallcontainer brennt

Kaiserslautern (ots)

Ein Müllcontainer brannte am Sonntagabend in der Altstadt. Ein Zeuge meldete gegen 19.30 Uhr Flammen aus dem Abfallbehälter in der Matzenstraße. Mitteiler und Anwohner versuchten das Feuer zu löschen. Einer alarmierten Polizeistreife gelang es schließlich, die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers zu ersticken. Vermutlich war das Feuer durch unachtsam entsorgte Grillkohle entstanden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100 Euro. |erf

