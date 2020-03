Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Donnersbergstraße ist ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der 44-jährige Mann fuhr auf der Donnersbergstraße in Richtung Ortsmitte. An der abknickenden Vorfahrt wollte der Mann geradeaus in die Neukircher Straße fahren, dabei kollidierte er mit einem kreuzenden Pkw. Der 58-jährige Autofahrer fuhr mit seinem Wagen auf der Kirchenstraße in Richtung Friedhofstraße, ohne auf den bevorrechtigten Biker zu achten. Bei dem Unfall wurde der 44-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 7.500 Euro. |erf

