POL-OL: ++Zeugenauruf nach Schadensfall++

Am Fr., 06.09.2019, in der Zeit von 08.15 Uhr bis 12.35 Uhr, wurde auf einem Parkplatz der Ammerlandklinik im nicht öffentlichen Verkehrsraum ein silberner VW Golf Variant erheblich beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz neben dem Ärztehaus in einer Parklücke abgestellt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken wurde das Fahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Schadensort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das PK Westerstede unter 04488-833-0

