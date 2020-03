Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Wochenende in der Ebertstraße ein Auto unter den Nagel gerissen. Es handelt sich um einen anthrazitfarbenen Citroen Berlingo mit dem amtlichen Kennzeichen KL - XH 56. Das Fahrzeug trägt eine auffällige lilafarbene Firmenaufschrift eines Gebäudereinigungsbetriebs.

Am Samstagmorgen fiel auf, dass der Wagen nicht mehr an seinem Abstellplatz in Höhe des Hauses Nummer 56 stand. Er verschwand demnach in der Zeit zwischen Freitagmorgen, 8.40 Uhr, und Samstagmorgen, 8.40 Uhr.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht hat, wer damit wegfuhr, oder denen der Citroen seitdem irgendwo aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Bereits am Freitag wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Kahlenbergstraße gemeldet. Hier hatten sich unbekannte Täter über Nacht auf noch nicht geklärte Weise Zugang zu einem geparkten Mercedes Benz verschafft. Ersten Überprüfungen zufolge stahlen die Diebe einen dreistelligen Bargeld-Betrag, der im Wageninneren lag, sowie die Fahrzeugpapiere und den Führerschein des Fahrzeughalters. Täterhinweise gibt es bislang nicht; die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend (27. Februar), 19.30 Uhr, und Freitagmorgen (28. Februar), 5.15 Uhr. |cri

