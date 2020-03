Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Ehestreit: Mann leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung lieferten sich Eheleuten am führen Sonntagmorgen in der Marktstraße. Ein 30-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau stritten sich vor einem Imbiss. Im Verlauf des Streits schlug die Frau dem 30-Jährigen ins Gesicht. Sie verletzte ihn dabei über dem linken Auge. Eine Versorgung der blutende Wunde durch den alarmierten Rettungsdienst lehnte der Mann ab. Er erklärte auch, dass er kein Interesse an einer Strafverfolgung habe. Die Polizei leitete dennoch ein Ermittlungsverfahren ein. Nach der Strafprozessordnung sind die Beamten dazu verpflichtet. |erf

