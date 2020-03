Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Westpfalzklinikum randaliert

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Samstag, gegen 14:00 Uhr, wurden Beamte der Polizei Kaiserslautern zu einem Randalierer ins Westpfalzklinikum gerufen. Der 49-jährige Mann aus dem Landkreis befand sich zur Behandlung im Klinikum. Da er jedoch derart aggressiv auftrat und jegliche Kooperation vermissen ließ, wurde er des Krankenhauses verwiesen. Es gelang ihm jedoch wieder ins Gebäude zu kommen. Hierbei schlug er die Verglasung einer Stationstür ein. Die Beamten konnten den erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann in der Anmeldung antreffen, festnehmen und in Gewahrsam nehmen. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. |pvd

