Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verletzte nach Verpuffung + Aufbrüche von Firmenfahrzeuge in Hemmoor und Cadenberge

Cuxhaven (ots)

Verletzte nach Verpuffung

Wurster Nordseeküste. Freitagmorgen kam es nach derzeitiger Polizeikenntnis gegen 10:30 Uhr aus noch unbekannten Gründen zu einer Verpuffung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Dorum. Eine Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen. Ein Angehöriger des Betreuungspersonals wurde leicht verletzt.

Aufbrüche von Firmenfahrzeuge in Hemmoor und Cadenberge

In der Nacht zu Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter mehrere Transporter in Hemmoor und Cadenberge auf. Die Fahrzeuge standen in Hemmoor im Bereich Heidackerweg und Swaffhamweg, in Cadenberge in der Tilsiter Straße. Insgesamt sind fünf Fahrzeuge betroffen. Die Täter entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die genaue Schadensumme steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Hemmoor unter Tel.: 04771 - 6070 entgegen.

