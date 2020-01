Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in Geflügelstall

Wurster Nordseeküste. Am heutigen Freitag (24.01.2020) gegen 5:15 Uhr geriet aus noch unklarer Ursache ein Geflügelstall "An der Peilstelle", in Nordholz, in Brand. Mehrere tausend Hühner verendeten. Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Schadenhöhe kann noch nicht beziffert werden.

