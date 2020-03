Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Personenkontrolle Amphetamin und Messer sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle stellte die Kaiserslauterer Polizei Amphetamin und zwei Messer sicher. Am gestrigem Samstagvormittag kontrollierten die Beamten in der Innenstadt einen 40-jährigen Mann aus dem Landkreis. In seinem Rucksack befand sich in einem Beutel 50 Gramm Amphetamin. Des Weiteren führte der Mann noch weitere Portionseinheiten Amphetamin mit. Bei der weiteren Durchsuchung konnten in seiner Jackentasche ein sogenanntes Karambitmesser, dessen Klinge eine klauenförmige Form aufweist sowie ein Scheckkartenmesser aufgefunden werden. Den 40-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. |pvd

