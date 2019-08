Polizei Aachen

POL-AC: Nach Löscharbeiten findet die Feuerwehr eine Hanfplantage - Polizei nimmt Täter fest

Alsdorf (ots)

Am Mittwoch (28.08.2019) gegen 13.50 Uhr entstand aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in einem Anbau in der Langstraße. Bei Eintreffen der Polizei löschte die Feuerwehr bereits das Feuer. Der Brand weitete sich über das Dach des Anbaus in Richtung Hauptgebäude aus. Es entstand weiterer Sachschaden. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Bei der anschließenden Kontrolle der Nachbargebäude durch die Feuerwehr stieß diese auf eine Hanfplantage und diverse Utensilien zur Herstellung von Marihuana. Die Polizei stellte die Drogen und Gegenstände sicher. Der Täter, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell