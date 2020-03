Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher treten Tür ein

Kaiserslautern (ots)

Mit Gewalt haben sich Einbrecher am Wochenende Zutritt zu einer Wohnung in der Mannheimer Straße verschafft. Am Samstagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Wohnungstür eingetreten haben. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume und stahlen etwas Bargeld sowie eine E-Zigarette.

Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagnachmittag, 17 Uhr. Zeugen, denen in dieser Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

