Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrunfallflucht in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines schwarzen VW Up, der am Dienstag, 03. Dezember 2019, in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr, in der Walther-Rathenau-Straße abgestellt war. Der Pkw befand sich in Höhe der Hausnummer 51.

Der Sachschaden wurde auf etwa 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1440514).

