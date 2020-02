Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vom (verhinderten) Autofahrer zum Taxi-Passagier

Kaiserslautern (ots)

Mitten in der Nacht hat ein Fußgänger in der Kanalstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als die Beamten den jungen Mann ansprachen und kontrollierten, gab der 22-Jährige an, gerade auf dem Weg zu seinem Auto zu sein. Weil er eine Alkoholfahne hatte, wurde der Mann zum Atemtest gebeten - Ergebnis: 0,58 Promille.

Autofahren war deshalb keine gute Idee! - Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde ein Taxi gerufen, das den 22-Jährigen abholte und nach Hause brachte. |cri

