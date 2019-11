Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Autohaus - Unbekannte stahlen drei Fahrzeuge

Kaarst (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher stiegen in der Nacht von Dienstag (26.11.), 18:15 Uhr, auf Mittwoch (27.11), 07:15 Uhr, in die Verkaufsräume eines Autohauses auf der Gutenbergstraße in Kaarst-Büttgen ein. Anschließend stahlen die Täter drei Autos vom Gelände, die allesamt mit Originalschlüsseln geführt werden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen VW Amarok, eine weiße 5er BMW Kombilimousine, sowie einen weißen Renault Trafic Van. Die Autos waren nicht mit amtlichen Kennzeichen ausgestattet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Wagen machen können, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

