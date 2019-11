Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Angetrunken gegen wartendes Auto gefahren - Rollerfahrerin erwartet mehrere Strafverfahren

Jüchen (ots)

Übermäßiger Genuss von Alkohol war wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (26.11.) in Jüchen. Gegen 16:40 Uhr war eine 38-jährige Rollerfahrerin auf der Neusser Straße in Richtung der Autobahn 540 unterwegs. Nach Angaben von Zeugen fuhr die bis dato unbekannte Lenkerin in "Schlangenlinien", wobei sie zeitweise auch den Gehweg mit benutzte.

Am Kreisverkehr Neusser Straße / In der Aue stieß sie letztendlich gegen eine Mercedes A-Klasse, dessen 36-jähriger Fahrer verkehrsbedingt auf der Neusser Straße hielt. Die Fahrerin des Kleinkraftrades stürzte zu Boden, rappelte sich auf und versuchte die Unfallstelle zu verlassen. Als der Mercedesfahrer die augenscheinlich unverletzte Frau zur Rede stellte, reagierte diese ausgesprochen aggressiv und attackierte den Jüchener. Während der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass die 38-jährige Bikerin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest bestätigte die Wahrnehmungen der Polizisten. Dieser ergab einen Wert deutlich über dem des Erlaubten. Zwecks erforderlich gewordener Blutprobenentnahme sollte die Frau zur Wache gefahren werden. Das passte der nun immer aggressiver auftretenden Korschenbroicherin anscheinend überhaupt nicht. Sie leistete Widerstand und sperrte sich mit Händen und Füßen gegen die Maßnahmen der Beamten. Der 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein der Korschenbroicherin brauchten die Ordnungshüter nicht sicherzustellen - sie hatte überhaupt keinen.

Die Rollerfahrerin erwartet neben einem Strafverfahren wegen alkoholbedingter Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Polizeibeamte, auch ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.

