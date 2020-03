Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe holen Bargeld aus Autos

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Aus Sembach sind am Sonntag gleich zwei Diebstähle aus Autos gemeldet worden. Betroffen waren Fahrzeugbesitzer, deren Wagen "Im Hollerstück" sowie in der Hauptstraße abgestellt waren.

In der Straße "Im Hollerstück" machten sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Samstagabend, 22.15 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.15 Uhr, an einem Skoda Rapid zu schaffen. Wie es ihnen gelang, den Wagen zu öffnen, ist noch unklar. Fest steht bislang nur, dass aus dem Innenraum ein geringer Bargeldbetrag, eine Handyhalterun sowie eine Flasche Marken-Parfüm verschwunden sind.

In derselben Nacht drangen Unbekannte in der Hauptstraße in einen Mercedes Benz ein. Auch hier ist noch nicht geklärt, wie die Täter das Fahrzeug öffneten. Die Pkw-Besitzerin war sich sicher, das Auto verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden jedoch nicht gefunden. Die Beute der Diebe: etwas Münzgeld, das in der Mittelkonsole lag. Der Sachschaden blieb somit gering. Die Tatzeit kann auf die Stunden zwischen 1 Uhr nachts und 9 Uhr morgens eingegrenzt werden.

Täterhinweise gibt es in beiden Fällen bislang nicht. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, können sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo oder der Durchwahl - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen. |cri

