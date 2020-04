Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Fahrzeugbrand, Wiesbaden, Landesstraße 3037, Hohe Wurzel, 22.04.2020, 22.15 Uhr, (pl)Am Mittwochabend kam es auf einem Waldparkplatz an der L 3037 an der Hohen Wurzel zu einem Fahrzeugbrand. Zeugen wurden gegen 22.15 Uhr auf den brennenden Pkw aufmerksam und verständigten daraufhin die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Das Fahrzeug wurde bei dem Brand völlig zerstört. Die Zeugen hatten vor Ort eine männliche, ca. 1,70 Meter große, kräftige Person mit kurzen schwarzen Haaren gesehen. Der Mann soll verwirrt gewirkt haben und mit einem grauen BMW davongefahren sein. Ob die Person mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnte, ist derzeit noch unklar. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Einbrecher auf frischer Tat festgenommen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 22.04.2020, 14.30 Uhr, (pl)Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag beim Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße auf frischer Tat von einem Bewohner ertappt worden. Der 35-Jährige hatte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Kellerabteil des Wohnhauses verschafft. Beim Durchwühlen des Kellerabteils wurde er dann gegen 14.30 Uhr von einem Bewohner überrascht und bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten festgehalten. Der Ertappte wurde von den Polizeibeamten zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Wohnungstüren halten Einbrechern stand, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Wiesbaden, Goebenstraße, 22.04.2020, (pl)Die Türen zweier Wohnungen haben am Mittwoch Einbrechern standgehalten. Unbekannte Täter schlugen zum einen zwischen 05.30 Uhr und 16.00 Uhr in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim und zum anderen zwischen 12.00 Uhr und 23.00 Uhr in der Goebenstraße in Wiesbaden zu und machten sich dort an den Türen von zwei Wohnungen zu schaffen. Die Täter scheiterten jedoch beim Versuch, die Wohnungstüren aufzubrechen, so dass sie in beiden Fällen unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Militärhubschrauber mit Laser geblendet, Oestrich-Winkel, Leinpfad, Bereich zwischen Anlegestelle der Fähre und des Oestricher Krans, 22.04.2020, 23.40 Uhr,

(däu)In Oestrich-Winkel kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Nachdem es einen Tag zuvor bereits in Wiesbaden am Schiersteiner Hafen zu einer ähnlichen Straftat kam, wurde gegen 23.40 Uhr im Bereich zwischen der Anlegestelle der Fähre und des Oestricher Krans durch einen Unbekannten ein Laserstrahl auf einen Hubschrauber des Militärs gerichtet. Glücklicherweise kam durch das gefährliche Tun niemand zu Schaden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass das Anvisieren von Flugzeugen und Hubschraubern oder das Blenden von Piloten mit Laserpointern schlimme Folgen haben kann. Es handelt sich hierbei um kein Kavaliersdelikt, sondern um eine schwere Straftat, die je nach Einzelfall mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe bestraft werden kann.

2. Brand eines Holzstapels, Oestrich-Winkel, Ankermühle, Mittwoch, 22.04.2020, 23.00 Uhr

(däu)In Oestrich-Winkel in der Straße "Ankermühle" brannte am späten Mittwochabend gegen 23:00 Uhr in einem Schrebergarten ein Holzstapel sowie eine angrenzende Hecke auf einer Länge von mehreren Metern nieder. Als die Polizei am Brandort eintraf, hatte die Feuerwehr die Lage bereits unter Kontrolle und das Feuer gelöscht. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Motorradfahrer drängt Autofahrer ab und flüchtet, K669 zwischen Fischbach und der L3374, Mittwoch, 22.04.2020, 07.30 Uhr

(däu)Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr geriet ein Motorradfahrer auf der K669 von Bad Schwalbach-Fischbach kommend auf die Gegenfahrbahn und zwang einen dort fahrenden PKW zum Ausweichen, so dass dieser die Leitplanke touchierte. Der Fahrer des Motorrades setzte seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An dem ausgewichenen Porsche entstand durch die Kollision mit der Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die gestreifte Leitplanke wurde nicht beschädigt. Eine Beschreibung des geflüchteten Motorradfahrers konnte durch den Geschädigten nicht abgegeben werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen

4. Dreister Lebensmitteldieb scheitert an Supermarktmitarbeitern, Rüdesheim, Europastraße, Samstag, 18.04.2020, 14:00 Uhr

(däu)Ein besonders dreister Dieb versuchte am frühen Samstagnachmittag von der Lieferrampe eines Supermarktes in der Europastraße in Rüdesheim dort gelagerte Lebensmittel zu entwenden. Die Ware im Gesamtwert von ca. 19 Euro war eigentlich für die "Tafel" bestimmt und dort zur Abholung bereitgestellt worden. Einen Strich durch die Rechnung des Diebes machten ihm allerdings die dortigen Marktmitarbeiter, welche den Geisenheimer festhalten konnten und der Polizei übergaben. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

5. Zerkratzter PKW mit hohen Sachschaden, Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Dienstag, 21.04.2020, 19:00 Uhr - Mittwoch, 09:30 Uhr

(däu)Im Zeitraum vom frühen Dienstagabend bis Mittwochmorgen zerkratzen Unbekannte in Oestrich-Winkel den Lack eines in der Rheingaustraße geparkten VW. Der Sachschaden an dem betroffenen PKW liegt im vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell