Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Junge Autofahrerin kommt von Straße ab und verletzt sich

Freiburg (ots)

Eine junge Autofahrerin ist am Donnerstagabend, 05.03.2020, in Wehr von der Straße abgekommen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, an ihrem Auto entstand Totalschaden. Gegen 21:20 Uhr war die 19-jährige mit ihrem Ford von der B 518 in die Schopfheimer Straße nach Wehr abgefahren. Auf der nassen Straße kam sie ins Schleudern. Ihr Wagen prallte zunächst frontal gegen eine Leitplanke und eine Mauer, bevor dieser an einer gegenüberliegenden Böschung zum Stillstand kam. Der Rettungsdienst versorgte die verletzte Fahrerin an der Unfallstelle. Sie musste ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Ford liegt bei rund 4000 Euro, der an der Leitplanke bei ca. 600 Euro.

