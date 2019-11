Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt, Zeugenaufruf!

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit anschließender Flucht ermittelt derzeit die Eberbacher Polizei.

Am Donnerstagabend, zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr kam es in der Mühlbergstraße, im Stadtteil Rockenau, zum Zusammenstoß eines bislang unbekannten Fahrzeugs mit einem geparkten Ford Focus, schwarze Lackierung, HD-Kennzeichen, bei dem Sachschaden von mindestens 1.500 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich weiter gekümmert zu haben. Am Fahrzeug des Geschädigten wurden Kennzeichenschild, Stoßfänger und Kühlergrill beschädigt.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Geschehens um Meldung unter 06271/9210-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0152 57721021

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell