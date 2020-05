Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schultür hält stand

Bocholt (ots)

In eine Schule in Bocholt wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende eindringen. Die Täter hatten vergeblich versucht, die Tür zu einem Gebäude an der Schwanenstraße aufzuhebeln. Das gelang den Einbrechern jedoch nicht. Wie berichtet, hatten sich ebenfalls am Wochenende mehrere ähnlich gelagerte Taten im Raum Bocholt zugetragen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo unter Tel. (02871) 2990.

