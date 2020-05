Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einachsigen Anhänger entwendet

Stadtlohn (ots)

Einen Anhänger haben Unbekannte am Wochenende in Stadtlohn gestohlen. Das braune, einachsige Fahrzeug vom Typ Saris KL75 hatte gesichert auf einem Grundstück am Sachsenweg gestanden. Dort kam es zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Sonntag, 18.00 Uhr, zu dem Diebstahl. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

