POL-BOR: Legden - Auto beschädigt

Ein Täter beschädigte in der Nacht zum Samstag ein in Legden an der Osterwicker Straße geparktes Auto. Mit einem Gullideckel warf der Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür ein und zerkratzte den Lack des Wagens. Gegen 03.30 Uhr wurde ein Zeuge durch den Knall aus dem Schlaf gerissen. Als er aus dem Fenster sah, habe er einen ca. 25 Jahre alten Mann an dem Fahrzeug gesehen. Als er ihn angesprochen habe, sei der Unbekannte in Richtung Ortsausgang geflüchtet. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

