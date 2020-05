Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Fahrerflucht am Krankenhaus

Vreden (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag in Vreden einen erheblichen Schaden verursacht und ist geflüchtet. Ihren roten Nissan hatte eine Autofahrerin auf dem Parkplatz des St. Marien-Krankenhauses an der Straße An't Lindeken gegen 12.45 Uhr in Vreden geparkt. Sie gab an, dass sie von einer Frau mit Rollator auf dem Weg zurück zum Auto gegen 13.15 Uhr angesprochen worden sei. "Ich glaube, bei Ihnen hat es gerumst!" waren ihre Worte. Die Autofahrerin habe aber zunächst keine Beschädigungen feststellen können. Erst nach einer Autowäsche sei der Schaden an der rechten Fahrzeugseite erkennbar gewesen. Der Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Ahaus bittet Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

