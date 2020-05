Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto im Wohngebiet beschädigt

Ahaus (ots)

Ein oder mehrere Täter haben ein Auto auf dem Ginsterplatz in Ahaus beschädigt. In der Nacht zum Sonntag hörte ein Zeuge gegen 23.30 Uhr einen lauten Knall. Eine gesprungene Windschutzscheibe und eine Delle in der Motorhaube waren das Resultat. Als "Tatwerkzeug" diente wohl ein Betonpflasterstein. Der Wagen stand auf der rückseitigen Garagenzufahrt (Fliederweg). Der Sachschaden an dem Wagen beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

