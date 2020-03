Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg - Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Freitag, 27. März 2020, 12.00 Uhr, und Montag, 30. März 2020, 08.00 Uhr, kam es an der Bundesstraße 401 kurz vor Esterwegen zu einem Diebstahl aus einem Baucontainer. Bislang unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf und entwendeten aus diesem eine Motorsäge und einen Freischneider. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Sandentnahmestelle

Zwischen Montag, 30. März 2020, 17.00 Uhr und Dienstag, 31. März 2020, 05.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter mehrere Schlösser der Sandentnahmestelle am Schafsdamm auf. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte der Täter kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 31. März 2020, kam es um 07.30 Uhr auf der Westmarkstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel befuhr die Westmarkstraße in Richtung Lohe, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Straße abkam. Hierdurch prallte er gegen einen Baum, der am Straßenrand stand. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

