Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: 46236 Bottrop,Pkw Führer flüchtet nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2019 kam es gegen 18:50 Uhr an der Einmündung Peterstraße / Prosperstraße / Kapitän-Lehmann-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 65 jährige Frau aus Bottrop schwer verletzt wurde. Ein, bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem schwarzen Pkw die Kapitän-Lehmann-Straße in Fahrtrichtung Peterstraße/Prosperstraße und bog an der Einmündung zur Prosperstraße nach rechts in diese ab. Hierbei kollidierte er mit der Frau aus Bottrop , die die Fahrbahn in südliche Richtung an dem dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Pkw Führer bremste sein Fahrzeug nach dem Zusammenstoß leicht ab, fuhr dann aber weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um ein Coupe gehandelt haben. Die verletzte Frau mußte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeugführer dauer an. Die Polizei bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

