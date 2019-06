Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bistrobesuch endet im Krankenhaus

Ludwigshafen (ots)

Am späten Mittwochabend, den 19.06.2019 gegen 22:45 Uhr, kam es in einem Bistro im Ortsteil Rheingönheim zu einem Streit zwischen einem 52-jährigen und einem 61-jährigen Mann. Dieser Streit schaukelte sich so hoch, dass der 52- Jährige aufstand, zum Älteren hinüber lief und dessen Kopf auf den Tresen schlug. Der Aufprall war so stark, dass der 61-Jährige mit einer Kopfplatzwunde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Atemalkoholtest bei beiden Männern ergab jeweils einen Wert von weit über 1,00 Promille. Nun muss sich der 52-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

