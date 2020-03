Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Sachbeschädigung an Kfz

Von Dienstag, 24. März 2020, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 25. März 2020, 07.00 Uhr zerkratzen unbekannte Täter in Vechta, Fichtenweg, die linke Fahrzeugseite eines Pkw der Marke VW Golf. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Grundstück eines Wohnhauses abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Raub auf Pizzalieferantin

Am Montag, 30. März 2020, gegen 22.22 Uhr, kam es in der Straße Kringelkamp zu einem Raub auf eine Pizzalieferantin. Eine 27jährige aus Bremen lieferte eine zuvor bestellte Pizza an einer Wohnanschrift ab. Nach der Lieferung ging sie zum Auslieferungsfahrzeug zurück. Hier stellte sich der 27jährigen ein Täter entgegen, welcher hinter einem dort abgeparkten VW Bulli hervorkam. Der Täter schlug mit Fäusten auf die 27jährige ein. Anschließend wurde die 27jährige auf den Boden geworfen und getreten. Im Anschluss raubte der Täter die Geldbörse mit Bargeld und entfernte sich fußläufig in Richtung Füchteler Straße. Die 27jährige begab sich daraufhin in das Auslieferungsfahrzeug und wählte den Notruf der Polizei. Es wurden sofort Polizeikräfte entsandt. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 bis 35 Jahre alt, dunkler Teint, schwarze Haare, ca. 170cm groß, graue Winterjacke mit Kapuze, kein Bartträger. Die 27jährige wurde durch Einsatzkräfte vom Rettungsdienst versorgt. Sie wurde leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Sonntag, 29. März 2020, 23.30 Uhr, und Montag, 30. März 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Münsterstraße zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Ein bislang unbekannter Täter besprühte die Wand eines Wohnhauses. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Illegale Entsorgung von Zeitungen

Zwischen Mittwoch, 04. März 2020, 10.00 Uhr, und Montag, 30. März 2020, Uhr entsorgte ein bislang unbekannter Versucher etwa 1000 Zeitungen in Märschendorf im Bereich Am See. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Steinfeld- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 30. März 2020, gegen 16.30 Uhr, kam es in der Handorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit einem am rechten Straßenrand abgestellten Citroen Jumper zusammen, sodass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

