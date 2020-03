Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Diebstahl von Baumaterial

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch, 25. März 2020, zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr, im Kessener Weg zu einem Diebstahl von Baumaterial. Eine Zeugin beobachtete einen bislang unbekannten Täter dabei, wie dieser Baumaterial (Sand) in einen grauen Peugeot lud. Als die Zeugin den Täter darauf ansprach, wurde diese beschimpft. In der Vergangenheit soll es bereits zu weiteren Diebstählen von Baumaterialien gekommen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

