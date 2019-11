Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit zwischen Samstag, 2. November 2019, 0.00 Uhr und Montag, 4. November 2019, 6.00 Uhr beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Gebäudekomplexe der Universität in der Driverstraße mit Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Wohnmobil

Am Sonntag, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines Wohnmobils, welches vor einem Wohnhaus in der Straße Im Dörlath abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 4. November 2019, um 10.59 Uhr befuhr ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta den Radweg am Lattweg in Richtung Innenstadt, als ein 51-jährige Mann aus Cloppenburg mit seinem Auto aus einer Ausfahrt kommend den Radweg überqueren wollte, um auf den Lattweg aufzubiegen. Dabei kommt es zum Zusammenstoß. Der Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Damme befuhr am Montag, 4. November 2019, gegen 7.30 Uhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die junge Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:



POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell