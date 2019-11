Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Staatsanwaltschaft Oldenburg: Cloppenburg - Festnahme nach gewerbsmäßigem Diebstahl

Cloppenburg/Vechta (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Staatsanwaltschaft Oldenburg

Cloppenburg - Festnahme nach gewerbsmäßigem Diebstahl

Am Samstag, 2. November 2019, um 17.17 Uhr begingen vier männliche Täter einen gemeinschaftlichen Ladendiebstahl in einer Parfümerie der Langen Straße. Die flüchtigen Männer konnten schließlich kurze Zeit später durch die polizeiliche Fahndung im unmittelbaren Nahbereich der Parfümerie festgestellt werden. Alle Beschuldigten wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen der Dienststelle in Cloppenburg zugeführt. Die Männer im Alter zwischen 19 Jahren und 27 Jahren stehen im Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls. Der 27-jährige Haupttäter wurde vorläufig festgenommen und am gestrigen Tage im beschleunigten Verfahren dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ. Die anderen Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Hauptverhandlung ist für den morgigen Tag geplant.

