Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Sachbeschädigung an Hochsitze

Zwischen Donnerstag, 26. März 2020, 15.00 Uhr, und Samstag, 28. März 2020, 12.00 Uhr, kam es in Bösel zu Sachbeschädigungen an Hochsitzen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit kleinen Steinen bzw. mit Ästen und Gehölzen die Verglasung von der drei Hochsitzen ein. Die drei betroffenen Hochsitze befinden sich an einem Waldstück, an einem Feld sowie in der Nähe einer Windkraftanlage zwischen der Kündelstraße und der Kronsberger Straße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Teil. 04494-308) entgegen.

