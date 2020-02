Polizei Wuppertal

POL-W: W Ladendieb von Passanten überwältigt

Wuppertal (ots)

In der Elberfelder Innenstadt fiel gestern (19.02.20, 14:20 Uhr) einer Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes ein Ladendieb auf. Der Mann trug einen Rucksack mit sich, aus dem mehrere Verpackungen hochwertiger Parfumartikel herausragten. Die Mitarbeiterin sprach den Mann vor dem Geschäft an und forderte ihn zum Stehenbleiben auf. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, sondern stieß die 46-jährige Frau von sich und flüchtete. Beim Nachlaufen stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Durch Hilferufe alarmierten Passanten gelang es den Flüchtigen (35) festzuhalten und dem Gewahrsam der Polizei zu übergeben. In seinem Rucksack fanden die Beamten Waren im Wert von etwa 340 Euro. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den polizeibekannten Mann bereits ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell