Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Gefährliche Körperverletzung in Spielothek

Wuppertal (ots)

Remscheid - In der Burger Straße kam es in der Nacht vom 18.02.2020 auf den 19.02.2020, gegen 23:00 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung in einer Spielothek. Im Rahmen eines Streites zwischen einem 58-jährigen und einem 35-jährigen Mann, zog der ältere der beiden ein Messer und verletzte sein Opfer damit leicht am Bein. Der Verletzte wurde in der Folge von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Täter war dem Opfer und Zeugen namentlich bekannt und konnte daher im Nachgang von den eingesetzten Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. (jb)

