POL-W: Gemeinsame Presserklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal: Einsatz gegen mutmaßliche Mitglieder der "United Tribuns Borderland" wegen des Verdachts der schweren Zwangsprostitution u.a.

Am heutigen Tag wurden ab 6.00 Uhr Durchsuchungsbeschlüsse in Wuppertal und Wülfrath gegen insgesamt vier Beschuldigte (21, 22, 25 und 27 Jahre alt) vollstreckt. Zudem wurden in Wuppertal und Wülfrath gegen drei der Beschuldigten (22, 25 und 27 Jahre alt) zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Wuppertal erlassene Haftbefehle vollstreckt. Wegen der vermuteten erheblichen Gewaltbereitschaft der Beschuldigten erfolgten die Verhaftungen durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei. Da einer der Beschuldigten sich massiv gegen seine Verhaftung wehrte, musste er vor seinem Abtransport in das Polizeigewahrsam ärztlich untersucht und seine Gewahrsamsfähigkeit festgestellt werden. Gegen die Beschuldigten besteht der Verdacht der schweren Zwangsprostitution, der Zuhälterei und des Menschenhandels. So sollen diese in unterschiedlichen Tatbeiträgen daran mitgewirkt haben, dass zu Beginn des Jahres 2019 eine seinerzeit erst 17 Jahre alte Geschädigte der Prostitution zugeführt wurde und diese bis zum Januar 2020 gegen ihren Willen der Prostitution nachgehen musste. Weiterhin besteht der Verdacht, dass jedenfalls im Januar 2020 eine 20 Jahre alte weitere Geschädigte zu einer Tätigkeit als Prostituierte gezwungen worden sein soll. Bei den Beschuldigten soll es sich um Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung "United Tribuns Borderland" handeln, die in Wuppertal ansässig sein soll. Bei den verhafteten Beschuldigten soll es sich unter anderen um den "President" (22 Jahre alt) und den "Vice President" (25 Jahre alt) der Gruppierung handeln. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an. Den Beschuldigten drohen für den Fall einer Verurteilung langjährige Freiheitsstrafen.

