Polizei Wuppertal

POL-W: W-Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß und Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots)

Zur Unfallzeit (18.02.2020, 01.00 h) befuhr ein 39jähriger Wuppertaler mit seinem Dacia die Tannenbergstr. in Wuppertal-Elberfeld in südliche Fahrtrichtung. In einem Kurvenbereich kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast einer Lichtsignalanlage. Ein dahinter fahrender Seat hielt daraufhin an und die Insassen dieses Pkw halfen dem Unfallfahrer, den Dacia auf einen angrenzenden Parkplatz zu parken. Anschließend entfernte man sich gemeinsam von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unallverursacher ermittelt werden und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er deutlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.

Sachschaden: ca. 17.000.- Euro

