Polizei Wuppertal

POL-W: W Auffahrunfall mit fünf Verletzen

Wuppertal (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagmittag (15.02.2020, gegen 12:30 Uhr) auf der Bahnstraße in Wuppertal-Vohwinkel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 26-jährige Fordfahrerin auf einen verkehrsbedingt wartendenden VW auf. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Wiedener Kreuz unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. Die 26-jährige Frau aus Schwelm erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die vier Insassen (33, 36, 56, 62) des VWs klagten über leichte Verletzungen. Drei von ihnen mussten ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden wird auf ungefähr 6000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Abschleppung des VWs musste die Bahnstraße komplett gesperrt werden. (weit)

