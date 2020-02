Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Unfall mit mehreren Verletzten in Solingen-Wald

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 12.02.2020, gegen 23:00 Uhr, kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Focher Straße in Solingen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Solingen befuhr mit seinem BMW die Focher Straße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend. An der Kreuzung Focher Straße und Carl-Ruß-Straße beabsichtigte er dem Verlauf der Focher Straße zu folgen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und dem Missachten einer rotlichtzeigenden Ampel, kollidiert er im Kreuzungsbereich mit dem VW eines 21-jährigen Solingers, der die Focher Straße in Richtung Carl-Ruß-Straße befuhr. Drei Insassen (17, 18, 19) des BMW und der Fahrer des VW erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 33.000 Euro geschätzt. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell