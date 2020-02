Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugenaufruf: Autounfall auf der Bismarckstraße

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 5.02.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Burgerstraße zu einem Autounfall zwischen einem PKW und einem LKW sowie in der Folge zwei weiteren parkenden PKW. Zwischen den geparkten Fahrzeugen (blauer Hyundai und schwarzer Audi) und dem LKW war ein grauer VW Polo eingeklemmt. Die Insassen blieben allesamt leicht- oder unverletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 33.000 Euro. Um den Ablauf des Unfallgeschehens zu klären, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

