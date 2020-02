Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG - Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am frühen Morgen (01:00 Uhr bis 06:55 Uhr) des 06.02.2020, wurde in der Straße Kipdorf in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld. In der Schuhmannstraße versuchten Täter zwischen dem 15.01.2020 (18:00 Uhr) und dem 06.02.2020 (12:00 Uhr) vergeblich die Terrassentür eines Hauses aufzuhebeln. Im Laufe des Morgens (07:20 Uhr bis 12:20 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Langerfelder Straße ein. Die Hebelversuche an einer der Wohnungstüren blieben jedoch erfolglos. Am Clausenhof stiegen Täter über einen Balkon in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss ein (06.02.2020, 08:15 Uhr bis 19:55 Uhr). Sie stahlen sowohl Elektronikartikel, als auch Bargeld. Solingen - Um 03:25 Uhr, am 06.02.2020, versuchten unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Aufderhöher Straße einzubrechen. Die Hebelversuche an einer Tür wurden vom darüber wohnenden Besitzer der Gaststätte bemerkt. Er öffnete daraufhin ein Fenster, was die Einbrecher zur Flucht animierte. (jb) Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Ihre Kriminalpolizei berät Sie gerne zum Thema Einbruchschutz. Wir sind unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 für Sie erreichbar.

