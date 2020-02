Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Schwerverletzter nach Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen, 07.02.2020, gegen 08:15 Uhr, stießen auf der Höhscheider Straße in Solingen ein Fußgänger und ein Personenkraftwagen zusammen. Ein 48-jähriger Hondafahrer befuhr die Höhscheider Straße in Richtung Löhdorfer Straße. Vermutlich aufgrund seiner beschlagenen Windschutzscheibe übersah er den am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen eines 49-jährigen Düsseldorfers, der dort Ladetätigkeiten durchführte. Der Honda erfasste den Arbeiter und verletzte ihn schwer. Nach rettungsdienstlicher Behandlung vor Ort, musste er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die Höhscheider Straße zeitweilig gesperrt werden. (weit)

