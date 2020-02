Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Ermittlungen führten zu Festnahmen nach Raub in Solingen-Wald

Wuppertal (ots)

Nach einem Raub am 22.12.2019 in Solingen konnte die Polizei gestern (04.02.2020) mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecken und zwei Tatverdächtige festnehmen. Am Tattag gegen 18 Uhr überfielen zwei zunächst unbekannte Personen einen 18-Jährigen auf der Zwergstraße in Solingen, indem sie ihn von hinten umklammerten und zu Boden rissen. Einer der Täter hielt dem Opfer den Mund zu, während er ihm mit einem Messer drohte. Nachdem sich die Räuber der Wertgegenstände, wie Mobiltelefon, Geldbörse und Rucksack bemächtigt hatten, flohen sie in Richtung Adolf-Clarenbach-Straße. Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen zwei Personen aus Solingen im Alter von 16 und 19 Jahren. Die durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse wurden am gestrigen Tag (04.02.2020) durch die Polizei vollstreckt, wobei Teile der Beute aufgefunden werden konnten. Die Beschuldigten wurden daraufhin festgenommen. Gegen den Älteren bestand bereits ein Haftbefehl, da er im Verdacht steht, an einem Raub vom 16.11.2019 in Hilden beteiligt gewesen zu sein. Der 16-Jährige soll heute einem Haftrichter mit dem Ziel der Untersuchungshaft vorgeführt werden.

