Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 03.02.2020, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in der Wülfrather Straße in eine Wohnung und verließen diese vermutlich ohne Beute. Auf der Gudrunstraße drangen am 03.02.2020, zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Entwendet wurde Münzgeld. Remscheid - Zwischen dem 31.01.2020 und dem 03.02.2020 traten Unbekannte eine Glastür einer Schule in der Gewerbeschulstraße ein und gelangten so in einen Nebenraum. Hinweise zur Beute liegen bislang nicht vor. Solingen - Im Zeitraum, zwischen dem 01.01.2020 (14:00 Uhr) und dem 03.02.2020 (09:45 Uhr) drangen unbekannte Täter auf der Friedrich-Ebert-Straße in eine Gaststätte ein und entwendeten Elektronikgeräte. Am 03.02.2020 hebelten Einbrecher in der Brüderstraße zwischen 15:00 Uhr und 21:15 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses auf. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Ihre Kriminalpolizei berät Sie gerne zum Thema Einbruchschutz. Wir sind unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 für Sie erreichbar. (sw)

