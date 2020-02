Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruchsmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Zwischen dem 31.01.2020 und dem 02.02.2020 drangen unbekannte Täter in der Straße Zur Scheuren in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Es wurden Bekleidungsstücke und Elektrogeräte entwendet. Am 31.01.2020 zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr gelangten Einbrecher auf der Werlestraße in eine Wohnung. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Auf der Nützenberger Straße hebelten Unbekannte, am 01.02.2020 zwischen 12:30 Uhr und 15:30 Uhr, die Tür einer Wohnung auf. Hinweise zur Beute liegen noch nicht vor. Am 01.02.2020 drangen Unbekannte im Zeitraum, zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr, auf der Schützenstraße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten ein Elektronikgerät und Tabakware. In der Nacht vom 01.02.2020 (23:00 Uhr), auf den 02.02.2020 (03:00 Uhr), gelangten Einbrecher auf der Friedrich-Engels-Allee in eine Wohnung und verließen diese vermutlich ohne Beute. Am 02.02.2020, um 04:30 Uhr schlug ein 35-jähriger Mann eine Scheibe eines Geschäftes in der Staasstraße ein und entwendete Parfümartikel. Ein Anwohner wurde auf den Einbrecher aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der 35-jährige soll dem Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Ihre Kriminalpolizei berät Sie gerne zum Thema Einbruchschutz. Wir sind unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 für Sie erreichbar. (sw)

